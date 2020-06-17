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Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağırdı

Karabük’te bazı vatandaşlar yol kenarında gördükleri ayıyı öpücükle yanına çağırdı.

Karabük'te bazı vatandaşlar yol kenarında gördükleri ayıyı öpücükle yanına çağırdı.


Karabük-Yenice karayolunda ilerleyen vatandaşlar yol kenarındaki ağaçlık alanda ayı gördü. Hemen durarak cep telefonlarıyla ayıyı çeken vatandaşlar, öpücükle ayıyı yanlarına çağırdı.


Vatandaşlar ayıyı "gel" diyerek çağırırken, ayı vatandaşların seslenmesine kulak asmadı.


Vatandaşlar, bir süre ayıyı izledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

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