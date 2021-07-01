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Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole düştü

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole düştü.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole düştü.


Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Kastamonu karayolunda meydana geldi. H.A. idaresindeki 57 AAE 714 plakalı Citroen marka hafif ticari ile Kastamonu istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan P.A. yaralandı. Yaralı 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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