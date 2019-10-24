Yoldan çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı

Kazada kamyon sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Kastamonu Karayolu Akören köyü yol ayrımında meydana geldi. İ. B. (50) idaresindeki 81 AAR 784 plakalı kamyon Karabük istikametine seyrederken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun sağındaki su kanalına düşen kamyon devrilerek yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü İ.B ile yanında bulunan R.K (35) yaralanırken, kasada bulunan çuvallar ise etrafa yayıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.