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Yoldan çıkan otomobil devrildi

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yoldan çıkan otomobil devrilirken, sürücü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yoldan çıkan otomobil devrilirken, sürücü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.


Edinilen bilgiye göre, Çerkeş istikametinden Karabük'e seyir halinde olan Onur Yolal (24) yönetimindeki 16 SHK 22 plakalı otomobil, Söğütlüçeşme mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, orta refüjde su kanalına devrildi.


Kazada yaralanan sürücü Onur Yolal, diğer sürücüler tarafından otomobilden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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