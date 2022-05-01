Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani-Pınarbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Celal Gözübek (42) idaresinde 34 GP 0875 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası ters dönen otomobilde bulunan sürücü Gözübek ile Fahrettin Akdemir (48), Semra Akdemir (23), Tenzile Şükür (57) ve Berat Gözübek (14) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 14 yaşındaki Berat Gözübek'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken, yaralıların bayram tatili için İstanbul'dan köylerine gittiği öğrenildi.