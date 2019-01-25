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Yoldan çıkan otomobil su kanalında askıda kaldı

Karabük’te meydan gelen trafik kazasında otomobil yol ortasında bulunan 1.

Karabük'te meydan gelen trafik kazasında otomobil yol ortasında bulunan 1.5 metre derinliğindeki su kanalının duvarları arasında askıda kaldı.


Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Faruk Akgül idaresindeki 78 AAD 813 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yol ortasından geçen su kanalının demir korkuluklara çarptı. Yaklaşık 1,5 metrelik su kanalı duvarlarının arasında askıda kalan otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı.

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