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Yoldan çıkan otomobil takla atarak orta refüje düştü

Karabük’te, seyir halinde iken yoldan çıkarak takla attıktan sonra orta refüje düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karabük'te, seyir halinde iken yoldan çıkarak takla attıktan sonra orta refüje düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Ankara istikametine giden Cevat Akgül yönetimindeki 66 NH 514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Refüje çarparak sürüklenen otomobil bariyerlerin ortasına ters şekilde düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Akgül, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaza sonrası trafik ekipleri soruşturma başlatırken, otomobil sürücüsünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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