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Yoldan çıkan otomobil takla attı : 1 yaralı

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Karabük-Eskipazar karayolu Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Cemal U. yönetimindeki 06 EV 5826 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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