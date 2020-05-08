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Yoldan çıkan tır devrildi

Karabük’te yoldan çıkan tır devrildi.

Karabük'te yoldan çıkan tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, taşıdığı cam üretiminde kullanılan malzemeler yola savruldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Eskipazar karayolu Söğütlü çeşme mevki'inde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden Ufuk Salgın (56) idaresindeki 06 BAM 738 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje devrildi. Kazada tır sürücüsü Salgın yaralanırken, üzerinde taşıdığı cam üretiminde kullanılan hammadde tozu da yol savruldu. Sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken, tır ise yapılan çalışmaların ardından vinçle yoldan kaldırıldı.

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