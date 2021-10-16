Yoldan çıkıp refüje çıktı: 2 yaralı

Karabük'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-755 karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. Karabük'ten Eskipazar ilçesi istikametine giden T.Ç., idaresindeki 78 YB 525 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan N.K. ve E.K., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.