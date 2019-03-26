Yortan ÇPAL öğrencilerinden hasta ve yaşlılara ziyaret

Yortan Çok Programlı Anadolu lisesi hasta ve yaşlı hizmetleri bölümü öğrencileri öğretmenleri Selda Değirmenci ve Serpil Ünal önderliğinde “Meslek Liseleri Öğrencilerle Buluşuyor” projesi kapsamında Yortan beldesinde yaşayan 71 yaşındaki Sultan Karaş ve 79 yaşındaki İbrahim Karaş'ı evlerinde ziyaret ettiler.

Hastaları ziyaret eden öğrenciler, hastanın kişisel hijyeninin sağlanması, tansiyon, şeker, ateş, nabız ölçümü, ev işlerinde yardım, yemek hazırlama ve hastayı besleme, psikolojik destek gibi okulda öğrendikleri bilgileri pratikte de uygulayarak hastalara yardımcı oldular. Öğretmenler ve öğrenciler hasta yakınlarına da sağlık eğitim verdiler.

Hasta ve aileler öğretmen ve öğrencilere teşekkür edip bu projeden memnun kaldıklarını ifade ederek öğretmen ve öğrencilerinin kendilerini tekrar ziyaret etmelerini istediler.