YRP Genel Başkanı Erbakan, "Milletimiz çok yüksek bir katılımla tercihini yaptı"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir takım ziyaretler için Karabük'e geldi. Erbakan'ı partililer karşıladı. Yenişehir'de bulunan bir işletmedeki kahvaltı programında partililerle bir araya gelen Erbakan burada yaptığı konuşmada, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ülkemize, milletimize, Karabük'ümüze, devletimize hayırlı olmasını, hatta bütün İslam alemine de inşallah hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Milletimiz büyük bir olgunlukla, çok yüksek bir katılımla seçimlerde tercihini yaptı. Ferasetiyle, basiretiyle ve her zamanki gibi milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir millet olarak doğru bir tercihte bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verdi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Cumhurbaşkanımıza bir kez daha görev verdi. Hem Cumhurbaşkanımıza hem yeni kurulan kabinemize hem de 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hayırlı hizmetler diliyoruz. Cenabı Allah inşallah bu dönemde yapılacak çalışmaların milletimizin derdine derman olmasını nasip eylesin" dedi.

“Partimiz seçimlerin üzerinde belirleyici etkiye sahip olmuştur”

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde partisinin belirleyici bir rol üstlendiğini ifade eden Erbakan, "Tabii bu seçimlerde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu üzerinde belirleyici etkiye sahip olan parti Yeniden Refah Partimiz olmuştur. Yüzde 3'e yakın bir oy oranı, 1 milyon 529 bin oy ve beş tane milletvekilini kendi seçmeniyle, kendi alnının teriyle, kendi listelerinden meclise göndermeyi başarmışız. Bazı partilerin yaptığı gibi başka partilerin peşinden başka partilerin oyuyla, başka partilerin seçmeniyle, gücüyle değil kendi listesiyle, kendi seçmeniyle, kendi alnının teriyle bu sonucu ilk girmiş olduğu seçimde elde etmesi son derece önemli bir olaydır. Tabii bu sebeple öncelikle aziz milletimize bu teveccühü, bu desteği bizlere gösterdikleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Erbakan, Türkiye genelinde en yüksek oy oranına sahip olan ilin Karabük olduğunu belirterek, “Karabük'te yüzde 8'in üzerinde bir oyla Türkiye'de en yüksek oy aldığımız 3. ili olup yüzde 7 ülke barajını aştığımız dört ilden bir tanesi oldu. Daha önce Yeniden Refah Partisi olarak illerimizi sıralarken üye sayımıza göre üye oranına göre sıralıyorduk ve Karabük geniş sıralarda, alt sıralarda yer alıyordu. Ancak on dört Mayıs seçimlerinden sonra birdenbire yirmi otuz sıra birden atlayarak üçüncü sıraya yerleşti” ifadelerini kullandı.

“Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin oransal olarak en hızlı büyüyen partisiydi”

“Yeniden Refah Partimizin seçim sonuçlarıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunun ortaya çıkmasıdır” diyen Erbakan, şunları söyledi: “Daha önce Yargıtay'ın açıklamış olduğu üye sayılarına baktığımız zaman da Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin oransal olarak en hızlı büyüyen partisiydi. Seçim sonuçları bunu bir kez daha tasdik etti. Yeni kurulmuş bir parti olmasına, ilk girdiği seçim olmasına rağmen 1.5 milyonun üzerinde oy ve beş milletvekili çıkarmaya muvaffak olması Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en dinamik, en hızlı büyüyen, en canlı partisi olduğunu ve seçimin çok açık ve net bir şekilde kazananı olduğunu ortaya koymuş olduk.”

Konuşmaların ardından Erbakan, Karabük ve Safranbolu'da esnaf gezisi yapacak.