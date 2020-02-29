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Yüksek kesimlerdeki kar yağışı sonrası eşsiz manzaralar oluştu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde yeniden etkili olan kar yağışı eşsiz manzaraları ortaya çıkmasını sağladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde yeniden etkili olan kar yağışı eşsiz manzaraları ortaya çıkmasını sağladı.


Safranbolu-Bartın Karayolu'ndaki kar yağışının ardından masmavi gökyüzü ile birleşen kar manzarası, masalsı görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar eşsiz manzaranın tadını çıkartırken, çam ağaçlarının üzerini kaplayan karlar ormanın eşsiz manzarasını süslüyor. Masmavi gökyüzüyle bütünleşen kar manzarasının havadan görüntüsü ise eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi.

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