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Yüksek kesimlerdeki kar yağışı yaban hayatı zorluyor

Karabük’te kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgelerde yaban hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Karabük'te kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgelerde yaban hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor.


Safranbolu'ya bağlı Sarıçiçek bölgesinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgelerde yol kenarlarına kadar inen karacaların yiyecek araması gezintiye çıkan doğa severlerin objektiflerine yakalandı. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu Safranbolu'da doğa severlerin en uğrak yerlerinden biri olan Sarıçiçek bölgesinde yer yer kar kalınlığının yüksek olması yaban hayvanların hayatlarını da zorlaştırıyor. Etkili olan kar yağışı sonrası bölge genelinde yiyecek bulmakta zorlanan karacaların yol boyu kar altında yiyecek araması dikkat çekti.

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