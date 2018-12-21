Yüksek voltaja kapılan işçi hayatını kaybetti

Ş bağlı şirketi KARDÖKMAK'ta meydana gelen iş kazasında yüksek voltaja kapılan elektrik bakım işçisi hayatını kaybetti.

Dökümhanede elektrik bakım işçisi Mehmet Yüksel meydana gelen vinç arızası nedeniyle vince çıktı. Tamir sırasında yüksek voltaja kapılan işçi ağır yaralandı. Diğer çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen KARDEMİR sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.