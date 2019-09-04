Yükümlüler okulları onardı

Karabük'te, Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yapılan okul onarım çalışmaları tamamlandı.

Proje kapsamında yaz tatili boyunca Karabük'te 18 denetimli serbestlik yükümlüsü tarafından onarım ve temizlik işlerine destek verilen Beşbinevler Şehit Cevdet Çay Ortaokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu'nun eksiklikleri tamamlandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Nesrin Uğurlu ve Şube Müdürü Mehmet Özdemir, onarımı tamamlanan okulları ziyaret etti.

Ziyarette yükümlüler tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Cumhuriyet Başsavcısı Patlak, "Öncelikle 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere, özellikle iki bakanlığın yetkililerine, yükümlü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde çocuklarımız temiz ortamlarda eğitimlerini alacaklardır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu da "Bu proje farkındalık oluşturdu. Okullarımızın tadilat ve onarımı için diğer kurumlarımızdan da destek talepleri alıyoruz. Proje kapsamında toplam 6 okulumuzun boyası tamamlanmış, sıraları temizlenmiş ve cilalanmıştır. Ben gösterdikleri ilgi ve alaka ile okullarımıza verdikleri destek dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcımız Mehmet Patlak beyefendi nezdinde tüm ekibe tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.