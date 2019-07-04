Yükümlülerden okullara tadilat ve boya

Karabük'te denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yaz tatilinde okulların temizlik, tadilat ve boya işlerini gerçekleştirmeye başladı.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokolle hayata geçirilen "Emeğimiz Eğitim İçin" projesiyle kesinleşmiş cezası bulunan yükümlüler, hem topluma uyum sağlamaları hem de yaz tatilinde okulların eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kentte önceden belirlenen okullarda 3 hafta süreyle çalışıyor.

Proje kapsamında boya, badana, onarım ve temizlik işleri tamamlanan Öğlebeli Şehit Nazif Topsakal İlkokulu ve Osman Gazi Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Vargeloğlu, Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Nesrin Uğurlu ve Öğlebeli Mahallesi Muhtarı Mustafa Akyürek ile birlikte yapılan çalışmaları inceleyerek bilgiler aldı.

Uygulamaya katılan yükümlülere emeklerinden dolayı teşekkür eden Vali Gürel, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasındaki protokolle yükümlülerin yaz tatilinde ilimizde 5 okulun eksiklerinin giderilmesi amacıyla çalıştığını, Kazım Karabekir İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulundaki çalışmaların yarıyıl tatilinde tamamlandığını söyledi.

Projenin önemine de dikkati çeken Gürel, "Emeği geçenlere, özellikle iki bakanlığın yetkililerine, yükümlü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde çocuklarımız temiz ortamlarda eğitimlerini alacaklardır." diye konuştu.

İl genelinde 18 yükümlünün katıldığı çalışmalarla okulların ihtiyaçları giderilerek eğitim öğretim yılına hazır hale getirilecek.