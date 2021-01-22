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Yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşılaşınca taraflar birbirine girdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşılaşınca taraflar birbirine girdi. Kavgada 1 kişi yaralanırken, tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga anı kameraya yansıdı.


Safranbolu Belediyesi'nin arka kısmındaki sokakta, aralarında husumet bulunan 2 aile karşılaşınca kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada sopa ve koltuk değneği de kullanıldı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 1 kişi de Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taş ve sopaların isabet ettiği park halindeki 2 otomobil hasar gördü. Kavgaya karışarak korona virüs tedbirlerini ihlal eden taraflara idari para cezası uygulandı.


Öte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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