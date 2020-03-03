Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Karabük'te KYK yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe destek amacıyla odalarındaki ışıklardan ‘TSK' koreografisi oluşturdu.

Mehmetçiğe Türkiye'nin dört bir yanından destek gelirken, bir destek de kız öğrenci yurdundan geldi. Karabük Üniversitesi kampüsü içinde Asiye Hatun Kız KYK yurdunda kalan öğrenciler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla odalarının ışıklarıyla koordineli bir şekilde ‘TSK' yazısı oluşturdu. Kent genelinde görünen ve drone ile havadan görüntülenen TSK koreografisi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Katip Çelebi Kız Yurdunda bulunan öğrenciler de Türk Bayrağı etrafında toplanarak İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerin isimlerini tek tek okudu ve 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganı attılar.