Zabıta ekiplerinden 2019'a hazırlık

Yapılan denetimler sonucunda kanun ve yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan işyerleri hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Denetimlerin devam edeceğine dikkat çeken Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşların şarküterilerde, kuruyemiş dükkânlarında, manav, market ve diğer iş yerlerinde görmüş olduğu aksaklıkları, eksikleri ve ürünlerin son kullanma tarihleri hakkındaki şikâyetlerini mutlaka Alo 153 Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere bildirmeleri gerektiği ifade edildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye olarak vatandaşın sağlığını ilgilendiren konularla ilgili çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirterek; “Amacımız ceza yazmak değil. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde alışverişlerini yapabilmeleri için özellikle gıda üretim ve satışının yapıldığı işyerlerini sıkı bir şekilde denetleyerek, eksikliklerin giderilmesini ve hijyeni sağlamaktır. Halkın sağlığını hiçe sayan, sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda üretim yapan şahıs ve kurumlara göz açtırmayacağız. Ayrıca, bu konuda gerekli özeni gösteren her türlü sağlıklı ortamı sağlayan esnafımıza teşekkür ediyoruz. 2019 yılının sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.