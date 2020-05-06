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Zabıta ekiplerinden bakkal ve market denetimi

Yenice Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, korana virüs salgınına karşı ilçe merkezinde bulunan bakkal, büfe ve marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.


Denetimleri gıda ve genel temizlik maddelerine yönelik yapan ekipler, fiyat etiketlerini inceledi. Reyondaki ürünlerin fiyatları kontrol edilerek , kasadan da aynı ürünleri geçerek fiyat değişikliği olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca son kullanma tarihini geçmiş ürünlerin kontrolü yapıldı.


Belediye Yazı İşleri Müdürü olan aynı zamanda Zabıta Komiserliğini yürüten Zekeriya Acar, “ Belediye olarak işletmeleri, bakkalları ve marketleri belirli aralıklarla denetliyoruz. Vatandaşlarımızın zor zamanını fırsata çevirmek isteyen işletmelere fırsat vermemeye çalışıyoruz. Ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile kasadan da aynı ürünleri karşılaştırarak bir artış olup olmadığını inceliyoruz. Denetimlerimiz ilçemizde sık sık devam edecek. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik Yenice Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

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