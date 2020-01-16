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Zabıtadan halk pazarında denetim

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından halk pazarında denetim yapıldı.


Safranbolu'da vatandaşların temel gıda maddelerini sağlıklı bir şekilde, gönül rahatlığı ile tüketebilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerinde de sık sık denetim yapmaya devam ediyor.


Belediyeden yapılan açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz denetimlerde pazar tezgahlarının düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp, satılmadığını kontrol ederken etiketleri de kontrol ediyoruz. Bununla birlikte etiketlere ürünlerin kilo fiyatlarını yazmaları konusunda pazar esnafına uyarılarda bulunuyoruz" denildi.


Denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği kaydedildi.

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