“Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili olarak Deri” sempozyumu ve çalıştayı başlıyor

23-25 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda Orta Asya'dan günümüze kadar uzanan dericilik Türk sanatında alanında bilgili ve uzmanların yanı sıra deri alanında hizmet veren ustalar tecrübelerini anlatacak.

Sempozyum düzenleme Kurulu Başkanı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok Atmaca, dünya tarihinde ilk çağlardan bu yana dericiliğin izlerini gördüklerini söyleyerek, “ Orta Asya'dan günümüze kadar uzanan dericilik Türk sanatında da önemli bir yere sahiptir. Birçok kültürel mirasa sahip olan Safranbolu, dericiliğin ön planda olduğu yerleşim yerlerindendir. Tabakhanelerin bulunduğu bölgede yüz yılı aşkın süredir deriler ustaları tarafından işlenip çeşitli ürünlere dönüştürülmektedir. Günümüzde usta ellerden sanayileşmeye yenik düşen dericilik, geleneksel el sanatlarımızdan olup yavaş yavaş yok olmaya yüz tutmuştur. Günümüz sanat anlayışı ile dericilik zanaat, sanat ve tasarım olarak tekrar güncel hale getirilecek, kültürel ögelerimize sanatla sahip çıkarak yeni bir bakış açısı sunulacaktır. Safranbolu gibi dericiliğin yaşatılması gereken bir yerde düzenlenecek olan çalıştay ile gelecekte dericiliği zanaat, sanat ve tasarım olarak yaşatmak adına büyük bir adım atılmış olacaktır. Alanında uzman kişilerin uygulamaya yönelik çalışmalarıyla geçmişten günümüze dericilik sanatı ele alınacaktır.” dedi.