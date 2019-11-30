“Zihindeki Engeli Sporla Aşalım” projesi için imza töreni

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü derneklere yardım programı kapsamında kentte faaliyette bulunan Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan ve hibe almaya hak kazanan “Zihindeki Engeli Sporla Aşalım” projesinin protokol imza töreni Vali Fuat Gürel'in katılımıyla yapıldı.

Valilik Makam Toplantı Salonunda Vali Fuat Gürel ve Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Erdoğan Gökçe tarafından imzalanan proje ile; 50 bayan ve 50 erkek engellinin tekerlekli sandalye basketbolu, oturarak voleybol, masa tenisi, boccia ve yüzme sporuna yönlendirilmesi hedefleniyor. Antrenör, fizyoterapist, psikolog ve spor bilimci nezaketinde eğitimlerinin yapılması, böylece azimleriyle hareket kısıtlılıklarına aldırmadan yaşamlarını renklendirmelerine imkan sağlanacak. Ayrıca proje ile engeliler konusunda insanların bir takım bilgilerinin doğru olmadığı konusunda aydınlatmak, toplumu engelliler konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak hedefleniyor. Bir yıl sürecek projenin maliyeti 87 bin 062 TL olarak açıklandı.

Destek alan “Zihindeki Engeli Sporla Aşalım” projesinin toplumda farkındalık oluşturacağını ifade eden Vali Gürel, “Bu projeleri, devletimizin sağlamış olduğu kaynakları yerinde ve amacına uygun olarak kullanıp bir an önce hayata geçirmeliyiz. Hibe alan projelerin sahiplerini tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.