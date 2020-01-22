Karabük Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu destekleriyle Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı tarafından hazırlanan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum ve Dernekler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Zihinlerdeki Engeli Sporla Aşalım" projesi açılışı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan açılışta konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının namağlup olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Takımı bunu küçük rakamlarla başardıklarını ifade eden Gürel, "Kendi imkanları, değişik yerlerden aldıkları katkılarla şuana kadar firesiz şekilde yollarına devam ediyorlar. Ama bu takım tecrübeli takım. Sadece basketbol değil, özellikle engelli kardeşlerimizin yetiştirilmesi ile beraber diğer branşlarda da başarılı gençleri bu etkinlikler içerisinde görmüş olacağız. Engel Allah'ın takdiri. Herkeste olabileceği gibi doğuştan olabilir, daha sonraki süreçte hepimizin başına gelebilir. Her aile de neredeyse aslında engelli kardeşlerimiz mevcut. Engel dediğimiz şey bir şekilde bertaraf edildiğinde çok da engel olarak durmayabilir. Proje çok önemli bir proje. Rakam olarak belki düşük ama projenin içeriği yerine getirildiğinde Karabük'te çok güzel işlerin yapılabileceğini düşünüyorum" dedi.

Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başkanı Erdoğan Gökçe de özel gençlere ulaşma ve onları sporla buluşturmak için toplandıklarını belirtti.

Projenin süresinin bir yıl olduğunu aktaran Gökçe, "Yaşları 12-25 olan özel gençlerimiz bu projenin hedef kitlesi olacaktır. Proje kapsamında kulübümüze sağlanan katkı yaklaşık 87 bin liradır. Amacımız gençlerimizi yüzme, atletizm, tekerlekli sandalye basketbol, Halk Eğitim Müdürlüğü desteğiyle masa tenisi ve badminton sporları ile buluşturmaktır. Projenin aileler ile toplumun sahiplenmesiyle çok daha yaygın ve etkin olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başka Gökçe, Vali Fuat Gürel'e plaket takdim etti.