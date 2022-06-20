İhlas Haber Ajansı

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Zihinsel engelli Amir'den haber alınamıyor

Karabük’te ortalıktan bir anda kaybolan zihinsel engelli Afgan uyruklu Abas Quli Amir (39) isimli vatandaştan iki gündür haber alınamıyor.

Karabük'te ortalıktan bir anda kaybolan zihinsel engelli Afgan uyruklu Abas Quli Amir (39) isimli vatandaştan iki gündür haber alınamıyor.


Bayır Mahalle Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet eden Afganistanlı Abas Quli Amir (39) evinden çıkarak ortadan kayboldu. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Amir'e ulaşamayan yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirdi.


Mahalle muhtarı Mehmet Özen, zihinsel engelli vatandaşı görenlerin kendisine veya jandarma ile polise bildirmelerini istediklerini belirtti.

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