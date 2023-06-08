İhlas Haber Ajansı

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Zimmetine para geçiren hastane personeli tutuklandı

Karabük’te zimmetine para geçiren hastane personeli tutuklandı.

Karabük'te zimmetine para geçiren hastane personeli tutuklandı.



Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde maaş promosyonu ile ilgili doktorlardan aldığı paraları zimmetine geçiren mutemet H.K., Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Sulh Ceza Hakimliği tarafından kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçundan tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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