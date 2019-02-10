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Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Karabük’te 16 yaşındaki ehliyetsiz ve alkollü sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karabük'te 16 yaşındaki ehliyetsiz ve alkollü sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza Karabük-Safranbolu çevre yolunda meydana geldi. 109 promil alkollü olan İ.E.K. (16) sevk ve idaresindeki 07 GFP 89 plakalı aracı ile Namal Kavşağı istikametinden Safranbolu istikametine seyir halinde iken Sanayi Kavşağı'na geldiği esnada duramayarak kırmızı ışıkta beklemekte olan N.K. (31 ) yönetimindeki 16 DM 078 plakalı araca, ardından bu araç da önünde bulunan O.M. ( 56 ) idaresindeki 25 GC 034 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüne çarptı. 3 aracın karıştığı zincirlenme trafik kazasında yaralanan M.K. (31) isimli sürücü 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan kazaya sebebiyet veren 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün 109 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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