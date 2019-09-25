Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 1 - Gümüşhanespor : 1

Tur mücadelesinde Kardemir Karabükspor, normal ve uzatma süreleri 1-1 biten mücadelede penaltı atışlarının ardından Gümüşhanespor'a 6-5 mağlup olarak kupaya veda etti.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Mustafa Aydın, Emin Barlas, Serdar Soydan

Kardemir Karabükspor: Olcay Toplu, Tuğrul Yavaşçı, Berkay Yılmaz (Emre dk. 86), Oğuz Eken, Toykan Topuz (Barbaros dk. 65), Melih Arslan (Nazmican dk. 60), Dohukan Toksöz, Ali Kemal Yılmaz, Ömer Yaylacı (Sezer dk. 97), Ömer Yılmaz, Berk Kervan

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Fırat Arıkan, Hasan Kaşıkara (Ahmet dk. 73), Raif Gündoğdu, Burak Demireğen, Burak Sarı (Mert dk. 83), Tugay Adamcıl (Denizhan dk. 120 ?), Sancar Yıldırım, Muharrem Efe (Murat dk. 100), Furkan Mızrak, İlke Tankul

Goller: Berk (dk. 64) (Karabükspor), Raif (dk.54) (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: Toykan, Doğukan, Barbaros, Tuğrul (Karabükspor), Muharrem, Furkan, Ahmet (Gümüşhanespor)