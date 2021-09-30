Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 1 - Karşıyaka: 3

Ziraat Türkiye Kupası maçında Kardemir Karabükspor sahasında, Karşıyakaspor'u konuk etti. Normal süresi 1-1 sonra eren mücadelede, Karşıyaka uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 3-1'lik skorla bir üst tura adını yazdıran taraf oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Bayram Başkan, Mehmet Özer, Çağrı Ateş

Kardemir Karabükspor: Olcay, Sezer, Doğukan (Davut dk. 113), Serkan, Ahmet Enes Karataş (Hasan Fehmi dk. 98), Furkan Övün, Furkan Can (Seyithan dk. 86), Ömer Yaylacı, Mustafa Akca (Muhammed Emin dk. 91), Ahmet Yusuf, Yasin (Melih Berat dk. 92)

Karşıyakaspor: Erdoğan, Cenk, Caner, Abdulkadir (Okan dk. 63), Batuhan, Namık, Metin, Ertuğrul (Oğulcan dk. 74), Sefer (Alperen dk. 63), İhsan (Mustafa dk. 63), Muhammet

Goller: Sezer (dk. 56 pen.) (Karabükspor), Abdulkadir (dk. 30), Okan Yılmaz (dk. 102 ve 119) (Karşıkaya)

Sarı kartlar: Mustafa, Ömer Faruk Yaylacı, Doğukan, Seyithan (Karabükspor), Batuhan, Mustafa, Caner (Karşıyaka)