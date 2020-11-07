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Ziyarete geldiği torununun evinde ölü bulundu

Karabük’te 3 gün önce torununu ziyarete gelen 86 yaşındaki Fatma Cankatar evde ölü olarak bulundu.

Karabük'te 3 gün önce torununu ziyarete gelen 86 yaşındaki Fatma Cankatar evde ölü olarak bulundu.



Olay, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan Fatma Cankatar (86) torununu ziyaret etmek amacıyla 3 gün önce Karabük'e geldi. Torun Fuat Cankatar sabah kahvaltı için uyandırmaya çalıştığı babaannesinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.


Yapılan incelemelerde Cankatar'ın vücudunda herhangi bir kesici alet ve darp izi bulunmadığı tespit edilirken yaşlı kadının cenazesinin Bartın'da toprağa verileceği öğrenildi.

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