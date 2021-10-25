Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

27 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 14.00 ‘de Yenice Belediyesi ıhlamur Teras Tesisleri'nde düzenlenecek Eğitim Paneli'nde konuşmacı olarak Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Prof.Dr. Çağatay Kılınç yer alacak. Yine aynı gün saat 16.00'da Yenice Belediyesi Toplantı Salonunda Resim Yarışması değerlendirmesi yapılacak.

28 Ekim 2021 Perşembe günü Yenice Belediyesi ile Yenice Meslek Yüksekokulu işbirliği ile düzenlenecek panel, saat 13.00'de Yenice Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. İş Güvenliği konulu panele konuşmacı olarak, Karabük Belediyesi itfaiye Müdürü Koray Korkut ve Beykoz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Ahmet Çabuk katılacak.

Ayrıca, 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 16.00'da Ihlamur Teras Tesislerinde Türk Halk Müziği en iyi ses yarışması değerlendirmeleri yapılacak.

29-30 Ekim 2021 Cuma ve Cumartesi günü Yenice Demokrasi Meydanında açılacak Resim sergisi ile etkinliklere devam edilecek. Resim sergisi, 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.00'dan itibaren beğeniye sunulacak.

Festivalin final bölümü , 31 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 17.00'de Festival Yürüyüşü Akay Meydanında başlayacak program , 17.30 ‘da Karabük Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi gösterisi, 18.00'de Türk Halk Müziği Ses Yarışasında 1-2 ve 3 ncü gelen yarışmacıların konseri , 18.30 ‘da ödül töreni, saat 19.30 da Rock Grubu Zakkum Konseri ile devam edecek ve plaket töreni ile son bulacak.

Festivale tüm halkı davet eden Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı , “ 23 yıldır kutlanan festivalimiz ilk defa 5 güne yaydık. Arkadaşlarımız yoğun bir gayret içindeler. Güzel bir program ortaya sunabilmek için çalışıyorlar. Tüm ekiplerimiz ile festivale hazırız. Havalar da inşallah güzel gidiyor. Festivalimizin tüm boyutlarında halkımızı aramızda görmeyi diliyoruz. Yenice ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacağını umduğumuz festivalime tüm halkımız ve basınımız davetlidir “ dedi.