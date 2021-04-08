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3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - Ağrı 1970: 0

Misli.

com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor sahasında karşılaştığı Ağrı 1970 ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Ramazan Doğanay, Abdülhamit Söyler, Muhammet Mahmut Delimazı


Karaman Belediyespor: Mert Can Salık, Ahmet Ayhan, Onur Kaya, Ali Sinan (Serdar dk. 57), Sidar (İsmet dk. 57), Yunus (Abdullah dk. 67), Hasan Çavdar (Muhammed dk. 83 ?), Coşkun, Ahmet Gökbayrak (Hüseyin dk. 83 ?), Hamit, Sefa,


Ağrı 1970: Mustafa, Mehmet Şirin (Emrah dk. 46), Can, Ahmet Altınay, Önder (Muhammed Şükrü dk. 78), Nuh, Mert (Ercan dk. 78), Muhammed Furkan (Cuma Ali dk. 67x), Hamdi, Seyit, Cengizhan (Berk dk. 90 ?),


Sarı kartlar: Sidar, Coşkun, Sefa, (Karaman Belediyespor)

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