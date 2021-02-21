İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - Fethiyespor: 2

Misli.

com 3. Lig 2. Grup'un 22. hafta mücadelesinde Karaman Belediyespor, sahasında Fethiyespor'a 2-0 yenildi.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Metehan Alpat, Ferhat Dalgıç, Furaz Bülgen


Karaman Belediyespor: Onur Bulut, Ahmet Ayhan, Onur Kaya, Burhan (Ahmet Gökbayrak dk. 46), Muzaffer (Sefa dk. 80 ?), Ali Sinan, Sidar (Sabahattin dk. 57), Yunus, Hasan (İsmet dk. 46), Coşkun (Serdar dk.80 ?), Emre


Fethiyespor: Serkan, Sabri, Kutay (Harun dk.81 ?), Berkay, Anıl Gir (Görkem dk. 74), Yakup (Hakan dk.90 ?), Serhat (Görkem dk. 90 ?), Mert, Ali Han, Hayrullah, Anıl Arıcıoğlu,


Goller: Yakup (dk. 24 pen.), Ali Han (dk. 72) (Fethiyespor)


Sarı kartlar: Muzaffer, (Karaman Belediyespor), Serhat (Fethiyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.