3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - Fethiyespor: 2

Misli.
com 3. Lig 2. Grup'un 22. hafta mücadelesinde Karaman Belediyespor, sahasında Fethiyespor'a 2-0 yenildi.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Metehan Alpat, Ferhat Dalgıç, Furaz Bülgen
Karaman Belediyespor: Onur Bulut, Ahmet Ayhan, Onur Kaya, Burhan (Ahmet Gökbayrak dk. 46), Muzaffer (Sefa dk. 80 ?), Ali Sinan, Sidar (Sabahattin dk. 57), Yunus, Hasan (İsmet dk. 46), Coşkun (Serdar dk.80 ?), Emre
Fethiyespor: Serkan, Sabri, Kutay (Harun dk.81 ?), Berkay, Anıl Gir (Görkem dk. 74), Yakup (Hakan dk.90 ?), Serhat (Görkem dk. 90 ?), Mert, Ali Han, Hayrullah, Anıl Arıcıoğlu,
Goller: Yakup (dk. 24 pen.), Ali Han (dk. 72) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Muzaffer, (Karaman Belediyespor), Serhat (Fethiyespor)