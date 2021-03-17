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3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - İskenderunspor: 1

Misli.

com 3. Lig 2. Grup'un 26. haftasında Karaman Belediyespor, sahasında İskenderunspor'a 1-0 yenildi.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Abdurrahman Haymana, Mehmet Yılmaz Çalışır, Eray Tanık


Karaman Belediyespor: Hüseyin Kul, Ahmet Ayhan, Onur, Muzaffer (Mehmet Gaffar dk. 68), Ali Sinan (Serdar dk. 82 ?) Yunus, Hasan, Coşkun, Ahmet Gökbayrak (Muhammed dk. 85 ?), Hamit (İsmet dk. 82 ?), Sefa (Sidar dk. 85 ?),


İskenderunspor: Ramazan, Kadir, Mutlu, Emre Hasan, Nureddin (Mert dk. 88 ?), Yüksel, Abdurrahman, Fadıl, Burak (Feyzullah dk. 74, Adem Bekir dk. 90 ?), Recep (Muhammed Emin dk. 90 ?), Mustafa (Ömer dk. 46)


Gol: Feyzullah (dk. 80) (İskenderunspor)


Sarı kartlar: Coşkun (Karaman Belediyespor), Recep (İskenderunspor)

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