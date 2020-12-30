3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 1

Misli.
com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Ozan Bileyci, Barış Çardaklı, Murat Güçlü
Karaman Belediyespor: Onur, Ahmet Ayhan, Ali Sinan, Burak, Yunus, Hasan (Serdar dk. 72), İsmet, Coşkun, Ahmet Gökbayrak (Burhan dk. 57), Hamit (Ahmet Şen dk. 81 ?), Emre,
Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper, Berat, Baha (Halil İbrahim dk. 87 ?), Erdem (Emre dk. 62), Onuray, Metin (Atakan dk. 62), Yusuf, Fukan, Hüseyin (Mahmuthan dk. 46), Fahrettin, Nebi
Goller: Ali Sinan (dk. 12 pen.) (Karaman Belediyespor), Berat (dk. 85) (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ahmet Gökbayrak, Ali Sinan, Burak, Hasan (Karaman Belediyespor)