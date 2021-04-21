3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 - Nazilli Belediyespor: 2

Misli.
com 3. Lig 2. Grup'un 32. haftasında Karaman Belediyespor sahasında Nazilli Belediyespor'a 2-1 yenilerek kümede kalma şansını zora soktu.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Ozan Ergün, Erdem Değirmenci, Enes Berk Güşlü
Karaman Belediyespor: Onur Bulut, Ahmet Aydın, Onur Kara, Ali Sinan, Sidar (Ahmet Gökbayrak dk. 61), Yunus, Hasan (Serdar dk. 80 ?), İsmet (Muhammed dk. 72 ?), Abdullah, Hamit (Fatih dk. 80 ?), Sefa
Nazilli Belediyespor: Hasan, Sinan Akgöl, Mehmet Ersavaş, Polat, Muhammet Ali (Serkan dk. 64), Berkay, Mehmet Akif (Hasan Demir dk. 57), Aytaç, Selçuk, Bünyamin, Mert (Tamer dk. 81 ?)
Goller: Sidar (dk. 45) (Karaman Belediyespor), Berkay (dk. 31), Mert (dk. 56) (Nazilli Belediyespor)
Sarı kartlar: Yunus, (Karaman Belediyespor) Hasan, Mehmet Akif, (Nazilli Belediyespor)