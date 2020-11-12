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3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 - Mardin Fosfatspor: 2

Misli.

com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Mardin Fosfatspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 90. dakikasında penaltı kazanan Karaman Belediyespor, Muzaffer İlhan'ın kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Talha Öztürk, Enes Biroğlu, Murat Şimşek,


Karaman Belediyespor: Onur Bulut, Ahmet Ayhan, Onur Kara (İsmet dk. 80) Ufuk, Ali Sinan, Cenk (Muzaffer dk. 42), Hasan (Burak dk. 80 ?), Coşkun, Çağatay, Hamit, Emre (Burhan dk. 57)


Mardin Fosfatspor: Ebubekir, Alper, Doğancan, Beytullah, Yasin Tosun, Yasin Reis, Melih (Emirhan dk. 80 ?), Ali Kemal (Abdullah dk. 90 ?), Serkan, Özgür, Vedat (Turgut dk. 80 ?)


Goller: Ufuk (dk. 4), (Burhan dk. 88) (Karaman Belediyespor), Ali Kemal (dk. 38), Melih (dk. 45) (Mardin Fosfatspor)


Sarı kartlar: Emre (Karaman Belediyespor) Alper Hamdi, Doğancan, Ali Kemal, Özgür (Mardin Fosfatspor)

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