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3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 - Büyükçekmece Tepecikspor: 2

Misli.

com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, kendi sahasında iki kez geri düştüğü maçta Büyükçekmece Tepecikspor'u 3-2 yendi.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Murat Ercan, Selman Timur, Yakup Erdoğan


Karaman Belediyespor: Onur Bulut, Ahmet Ayhan, Onur Kara, Burhan (Serdar dk. 83), Muzaffer, Ali Sinan (Ahmet Gökbayrak dk. 68), Sidar (İsmet dk. 55), Yunus, Hasan (Sabahattin dk. 83 ?), Coşkun, Emre,


Büyükçekmece Tepecikspor: Emirhan, Yunus Yaşar, İlhan (Rıza dk. 79), Ömer Karancı, Sefer (Ahmet dk. 81 ?), Selim, İsmail, Tayfun, Ömer Buğdaycı, Enes, Erçağ,


Goller: Hasan Çavdar (dk. 23), Onur (dk. 70), Serdar (dk. 85) (Karaman Belediyespor), Erçağ (dk.13), Coşkun (dk. 37 k.k.) (Büyükçekmece Tepecikspor)


Sarı kartlar: Muzaffer, İsmet (Karaman Belediyespor), Enes (Büyükçekmece Tepecikspor)

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