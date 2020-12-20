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3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 - Çengelköyspor: 3

Misli.

com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, sahasında konuk ettiği Çengelköyspor ile 3-3 berabere kaldı.


Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Abdulkadir Yılmazoğlu, Şükrü Çavcı


Karaman Belediyespor: Onur, Ahmet Ayhan, Muzaffer ( Cenk dk.39 - Serdar dk. 79 ), Ufuk (Ahmet Şen dk. 79), Ali Sinan, Burak, Hasan (Hamit dk. 65), Coşkun, Çağatay, Ahmet Gökbayrak, Emre.


Çengelköyspor: Sabri, Mertcan, Ömürül, Ali Özgür, Emin, Sefa, Ahmet Batuhan (Ferhat dk. 61), Burak, Alperen (Tunahan dk. 61), Yusuf, Taner ( Hikmet Taha dk. 90 ?),


Goller: Ahmet Gökbayrak (dk. 22, 48), Coşkun (dk. 90) (Karaman Belediyespor), Sefa (dk. 42), Ali Özgür (dk. 63, 82), (Çengelköyspor)


Sarı kartlar: Ahmet Gökbayrak, Emre, (Karaman Belediyespor), Mertcan, Ali Özgür, Emin, Sefa, Ferhat, (Çengelköyspor)


Kırmızı kartlar: Çağatay (dk. 90+8), Ufuk (dk. 90+6) (Karaman Belediyespor)

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