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3. Lig: Karaman Belediyespor: 5 - Ceyhanspor: 1

Misli.

com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Ceyhanspor'u 5-1 mağlup ederek ligde ilk galibiyetini aldı.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Burak Güner, Çağlar Mehmet Uludağ, Mehmet Dura


Karaman Belediyespor: Onur Bulut, Ahmet Ayhan, Onur Kara, Muzaffer (Ufuk dk. 60), Ali Sinan (Serdar dk. 85 ?), Hasan (İsmet dk. 76), Coşkun, Çağatay, Ahmet Gökbayrak (Cenk dk. 76), Hamit, Emre,


Ceyhanspor: Lokman, Cengiz (Selim dk. 64), Okan (Fatih dk. 64), Ercan, Aziz, Murat, Başaran, Ahmet Şahbaz, Kemal (Ahmet Can dk. 78 ?), Can, Muhammed (Furkan dk. 64)


Goller: Ahmet Gökbayrak (dk. 19), Ali Sinan (dk. 41 ve 81), Ufuk (dk. 66 ve 84) (Karaman Belediyespor), Okan (dk. 17) (Ceyhanspor)


Kırmızı kart: Başaran (dk. 89) (Ceyhanspor)


Sarı kartlar: Coşkun, Ufuk, Hasan, Ahmet Gökbayrak ( Karaman Belediyespor) Ahmet Şahbaz, (Ceyhanspor)

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