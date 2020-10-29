3. Lig: Karaman Belediyespor: 5 - Ceyhanspor: 1

com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Ceyhanspor'u 5-1 mağlup ederek ligde ilk galibiyetini aldı.

Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Burak Güner, Çağlar Mehmet Uludağ, Mehmet Dura

Karaman Belediyespor: Onur Bulut, Ahmet Ayhan, Onur Kara, Muzaffer (Ufuk dk. 60), Ali Sinan (Serdar dk. 85 ?), Hasan (İsmet dk. 76), Coşkun, Çağatay, Ahmet Gökbayrak (Cenk dk. 76), Hamit, Emre,

Ceyhanspor: Lokman, Cengiz (Selim dk. 64), Okan (Fatih dk. 64), Ercan, Aziz, Murat, Başaran, Ahmet Şahbaz, Kemal (Ahmet Can dk. 78 ?), Can, Muhammed (Furkan dk. 64)

Goller: Ahmet Gökbayrak (dk. 19), Ali Sinan (dk. 41 ve 81), Ufuk (dk. 66 ve 84) (Karaman Belediyespor), Okan (dk. 17) (Ceyhanspor)

Kırmızı kart: Başaran (dk. 89) (Ceyhanspor)

Sarı kartlar: Coşkun, Ufuk, Hasan, Ahmet Gökbayrak ( Karaman Belediyespor) Ahmet Şahbaz, (Ceyhanspor)