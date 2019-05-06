742. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri başladı

Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) işbirliğiyle düzenlenen "742. Karaman Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri", KMÜ'de başladı.

Anma etkinliklerinde ilk olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Kitap Fuarının açılışı yapıldı. Kitap Fuarının açılışına Karaman Valisi Fahri Meral, KMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Üner ve Prof. Dr. Ercan Oktay, il ve üniversite protokolü, davetliler ve öğrenciler katıldı. Kitap Fuarı kapsamında KMÜ Sergi Alanında 60 Yayınevi'ne ait kitapların bulunduğu stantları gezen protokol üyeleri, daha sonra üniversitenin akademik birimleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan sergileri ziyaret etti. Heyet, ilk olarak unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatmak için Nalıncılar Kültür Evi'nde düzenlenen kursta yapılan, ilk Cumhuriyet Dönemi sanatı olan yöresel kitre ve taş bebekler ile maket çalışmalarından oluşan sergiyi gezdi. Protokol üyeleri daha sonra Havacılık ve Model Uçak Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Model Uçak Sergisini' inceledi. Başlangıç tipi model uçaklardan akrobasi ve savaş uçaklarına ve profesyonel çekim yapan hava aracı drona kadar pek çok modelin sunulduğu sergi büyük ilgi gördü. Sergi kapsamında öğrencilere; model uçak tasarım becerilerinin geliştirilmesi, proje okuma ve imal etme, havacılık bilgisi gibi pek çok beceri ve deneyim kazandırılması amaçlandı. Protokolün el sanatları sergilerinden sonraki durağı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının katkılarıyla Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan, Ermenilerin yaptığı katliamları anlatan ‘Arşiv Belgeleri ve Fotoğraf Sergisi' oldu.

3. Kitap Fuarı, açılış programının ardından Yazar İhsan Kabil'in konuşmacı olduğu ‘Düş, Gerçeklik ve Sinema' konulu söyleşi ile devam etti. Yazar İhsan Kabil, sinemanın hayatımızda oldukça yer kaplayan bir sanat türü olduğunu belirterek, “Sinema, eskiden olduğu gibi sadece salonlarda değil hemen her ortamda karşımıza çıkıyor. Günümüzde gerek Türk sinemasından gerekse dünya sinemasından pek çok örneğe kolaylıkla ulaşmak mümkün. Herkesin her şeye ulaşabildiği günümüzde mahrem sayılabilecek değerlerin mahrem kalması gerekiyor. Bir şeyi göstermeden gösterebilmektir marifet. Bu konuda seyirciye güvenerek bazı sahneler direk gösterilmeden de olay anlatılabilir diye düşünüyorum. Hayattaki gerçekliği düpedüz vermeye kalkarsak sanatın bir anlamı kalmaz” dedi.

Yazar İhsan Kabil konuşmasının devamında sinemanın kurmaca bir sahne olduğunu hatırlatarak, “Sinema tıpkı edebiyatta olduğu gibi insan zihninde oluşturulan bir türdür. Çok farklı yönleri ele alan konuları işler. Sorduğu sorular çok önemlidir. Belli bir heyecan duygusu ve çatışmanın olması, aynı zamanda insanların duygularına hitap edilmesi gerekiyor. Her insan birer kültürel formasyondur ve bulunduğu toplumun değerleri ile beslenir. İnsanlara ait olduğu kültürel değerin biraz üzerinde değerler sunsanız o seyircinin beğenileri de ona göre şekillenir. Ortalamanın altında değerlerle bezenen alıcılar vasat bir sanat ilişkisine girmiş kişiler olarak karşımıza çıkacaktır. İnsani değerlerin ortaya çıkarılmasını sinemacı açısından insani bir duruş olarak görüyorum” diye konuştu.

Söyleşi, öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ve plaket takdimi ile sona erdi. Üniversitede bir hafta boyunca sergi, gösteri, söyleşi ve dinleti gibi etkinliklerle devam edecek olan 3. Kitap Fuarı, ilk gün Amfi Tiyatro'da KMÜ Müzik Topluluğu öğrencileri tarafından seslendirilen Anadolu Rock konserinin ardından Lüffi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen kısa film, hikaye ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreniyle sona erdi.