İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağaçlara çarpan otomobil yol ortasına devrildi: 2 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan bir otomobilin ağaçlara çarparak yol ortasına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin ağaçlara çarparak yol ortasına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Çeltek Mahallesi Karaman-Mersin çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ç.'nin (30) kullandığı 33 ADZ 925 plakalı Honda otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarparak yol ortasına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Serhat İ. (22) yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan yolda polis ekipleri güvenlik tedbir alırken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine tek şeridi trafiğe kapanan yol, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.