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Ahır yangınında 19 küçükbaş hayvan telef oldu

Karaman’da bir ahırda çıkan yangında 19 küçükbaş hayvan telef oldu.

Karaman'da bir ahırda çıkan yangında 19 küçükbaş hayvan telef oldu.


Yangın, saat 15.00 sıralarında Göztepe Küme Evlerinde bulunan bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K'ye ait olduğu öğrenilen ahırdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 19 küçükbaş hayvan telef olurken, ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kablosunun şase yapmasından dolayı çıktığı tahmin edilirken, soruşturma başlatıldı.

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