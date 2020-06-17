Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi eğitim-öğretime başlıyor

Binası Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yaptırılan fakülteye, KMÜ Rektörlüğünün teklifi ve Yükseköğretim Genel Kurulunun kararıyla 60 öğrenci alınması onaylandı. 5 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulması kararlaştırılan ve yaklaşık bir yıl önce temeli atılan fakülte, 2020-2021 dönemi itibariyle öğrencilerle buluşarak eğitim-öğretime başlayacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde, geçen yıl eğitim-öğretime başlayan tıp fakültesinin ardından Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin de faaliyete geçmesinin son derece sevindirici olduğunu belirten KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Bölgemizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda üniversitemizi özellikle dil, gıda, tarım ve enerji alanlarının yanı sıra sağlık alanında da güçlendirmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda küresel ölçekte yaşadığımız salgın da ülke olarak sağlık sektöründe ne kadar güçlü olduğumuzu ve güven verdiğimizi bir kez daha gösterdi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak devletimizin desteği, milletimizin güveni ve hayırseverlerimizin yardımıyla akademik altyapımızı geliştirmeye ve yeni akademik birimler açmaya devam ediyoruz" dedi.

Rektör Akgül, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci kabulünün adaylar için yeni bir alternatif fırsat olduğu kadar, üniversite akademik personeli açısından da heyecan verici bir gelişme olduğunu belirterek “Fakültemizin açılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'a, milletvekillerimize, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a, tüm devlet yetkililerimiz ile Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı M. Sonay Gürgen'e şükranlarımı sunuyorum” dedi.