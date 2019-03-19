Akgül: “Vatan için şehit olan aziz evlatlarımızın her zaman hatıralarına sahip çıkacağız”

Dr. Mehmet Akgül, Şehit İshak Sağlamoğlu'nun ailesini makamında ağırladı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kuzey Irak'ta PKK'lıların helikoptere ateş açması sonucu şehit düşen İshak Sağlamoğlu'nun annesi Akile Sağlamoğlu ve kardeşi Sezai Sağlamoğlu'nu ağırladı. Rektör Akgül, sohbet ettiği Akile Sağlamoğlu ve kardeşi Sezai Sağlamoğlu'na "Vatan için şehit olan aziz evlatlarımızın hatıralarına sahip çıkarak, onların emaneti olan ailelerinin de her zaman yanında olacağız" dedi.

Şehidin annesi ve kardeşi ise Rektör Akgül'e çiçek takdim ederek kendilerine gösterdiği ilgi ve hassasiyetinden dolayı Akgül'e teşekkür etti.

Ziyaret, iyi dilek temennilerin ardından sona erdi.