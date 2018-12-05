Aktekke Kent Meydanı projesi kapsamında iki okulun yıkımına başlandı

Karaman'da Aktekke Kent Meydanı projesi kapsamında iki okul ve eski Diş Hastanesinin yıkımına başlandı.

Aktekke Kent Meydanı Projesi'nde ilk etap çalışmalarının ihalesi hazır hale geldi. İlgili bakanlıklar, kurumlar ve şahıslar ile kamulaştırması tamamlanan proje, Anafartalar Okulu, Kale İlkokulu ve Eski Diş Hastanesinin yıkımına başlanmasıyla hız kazandı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan yıkım işleminin devam ettiği Anafartalar ve Kale ilkokulunda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, projenin kentin çehresini değiştireceğini ve kente rahat bir nefes aldıracağını söyleyerek, “Karaman'ın mega projelerinden biri olan Aktekke Kent Meydanı Projesi; 4 bakanlık, 3 kurum ve şahıslar ile yapılan kamulaştırmanın ardından ihaleye hazır hale geldi. Proje alanı içerisinde yer alan Anafartalar Okulu ve Kale İlkokulunun yerine Siyahser Mahallesinde 24 derslikli, Abbas Mahallesinde de 19 Mayıs İlkokulunun yerine 16 derslikli iki okul inşa etmiştik. Şimdi de Karaman'ın en önemli yaşam alanlarından biri olacak olan kent meydanı ile ilgili Anafartalar Okulu, Kale İlkokulu ve Eski Diş Hastanesinin yıkım çalışmaları başladık. Yaklaşık 80 bin metre kare Kentsel Yenileme Alanına; bir müze ve kültür merkezi, ticaret alanları, yeşil alanlar, sosyal donatılar ve otopark alanları inşa edilecek. Burada yapılacak çeşitli etkinlikler, yeni oluşturulacak kent meydanında sosyal canlılığa önemli bir katkıda bulunacak. Burası tamamen yayalaştırılmış, etrafında ticari ve kültür merkezlerinin olduğu çok nezih bir meydan olacak. Burada yapılacak olan sosyal donatı alanlarını ve meydan düzenlemesini Karaman Belediyesi olarak biz üstleneceğiz. Şehrimize bir kez daha hayırlı olsun” dedi.