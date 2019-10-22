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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Sarıveliler Belediyesine ziyaret

Karaman’ın Sarıveliler Belediyesini ziyaret eden Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Halil Kulak’a Alanyaspor forması hediye etti.

Karaman'ın Sarıveliler Belediyesini ziyaret eden Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Halil Kulak'a Alanyaspor forması hediye etti.


Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bazı yönetim kulu üyeleriyle birlikte Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak'ı makamında ziyaret etti. Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Torosların zirvesinde bulunan Sarıveliler ilçesinin doğasına hayran kaldıklarını söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak ise Alanyaspor'un şuan itibariyle süper ligin lideri olarak yoluna devam etmesinin kendilerini de çok mutlu ettiğini belitti.


Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, günün anısına Belediye Başkanı Halil Kulak'a isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye etti.

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