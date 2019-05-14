Alihan Şekerci, Çanakkale'de Türkiye şampiyonu oldu

Sınıf öğrencisi Alihan Şekerci, Çanakkale'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Karate Türkiye birinciliği müsabakalarında 36 kilo kumite de Türkiye Şampiyonu oldu.

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlediği okullararası yıldızlar karate il birinciliği müsabakalarında 36 kiloda altın madalya kazanan Alparslan Ortaokulu öğrencisi Alihan Şekerci, bu kez Çanakkale'de düzenlenen Türkiye finallerinde boy gösterdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü karate antrenörü İhsan Özbek eşliğinde katıldığı final müsabakasın da başarılı performansıyla göz dolduran Şekerci, 36 kilo kumite de tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu olma başarı gösterdi. Karaman'ı başarıyla temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirten Şekerci, okul sporları müsabakaları kapsamında ilk günden son güne kadar destek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Önemli bir organizasyonda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu olan Alihan Şekerci'yi tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Çanakkale'de 35 ilden 260 sporcunun yer aldığı müsabakalarda ilimizi başarıyla temsil eden sporcumuz Şekerci'yi elde ettiği başarıdan dolayı canı gönülden kutluyorum. Karate branşında ve diğer branşlarda elde edilen başarılar sporun tabana yayılmasına büyük katkı sağlıyor. Alttan gelen sporcularımızda abilerini ve ablalarını örnek alarak kendilerine bir hedef koyuyor ve çalışmalarına bu hedef doğrultusunda yön veriyor. Bizlere bu haklı gururu yaşatan sporcumuzu ve antrenörümüzü tekrar kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.