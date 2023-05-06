Aracında ölü olarak bulundu

Karaman'da bir kişi, park halindeki aracının direksiyon başında ölü olarak bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinin önünde park halinde duran 42 CUH 98 plakalı otomobil içerisinde bulunan Mehmet Demirörs'ü (70) hareketsiz halde gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Demirörs'ün hayatını kaybettiği tespit etti.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Demirörs'ün cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Mehmet Demirörs'ün kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonucu belirlenecek.